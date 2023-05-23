前進黨聯盟簽組閣備忘錄　未列修改冒犯君主罪

泰國眾議院選舉後，新興政黨前進黨和其他7個政黨組成聯盟，周一（22日）公布組閣備忘錄。引人關注的修改冒犯君主罪未列在備忘錄，前進黨表示仍會推動修法，但多個政黨表示不會支持。

前進黨在上周日（14日）大選囊括152個議席，成為最大黨，議席第2多的為泰黨則拿下141席。前進黨和為泰黨以及其他小黨包括民族黨、泰建泰黨、泰自由黨、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨以及為泰團結力量黨結盟，組成聯合政府。

8個黨加起來的議席共313席，已超過眾議員500議席的一半，皮塔表示聯盟已經可以組閣，而他將代表聯盟擔任總理。8黨聯盟選在周一簽署並公布組閣備忘錄，是因為5月22日是2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變的日子。

引人注意的是前進黨在選前喊出要修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，但因觸及敏感的王室議題，這項政見並沒有出現在備忘錄中。皮塔被媒體問及此事表示，前進黨仍然會推動修改刑法112條。不過泰建泰黨和泰自由黨的代表在記者會上表示不會支持前進黨修改刑法112條。

另一個引人關注的焦點是備忘錄提到將重新把大麻列為管制品，並制定新的法律管理大麻，但仍會確保大麻的經濟效益。皮塔表示，只要商家和種植的人都遵守規定，就不會有太大的問題。