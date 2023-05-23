日擬修改遊客免稅制度　離境時確認再退稅

日媒周一（22日）報道，日本政府開始探討徹底修改以訪日遊客購買特產等的免稅制度，應對離境前大量轉售免除消費稅的商品非法獲利的問題。政府將在今年內匯總稅制改革的詳情，最快下年度起實施。

報道指，當地政府計劃採用的新制度是先讓遊客支付稅款，然後再確認，如滿足免稅條件則退還稅款。此外，當局亦將探討僅限購買量較少、顯然不是以轉售為目的的訪日遊客，可繼續利用現有免稅制度。但有零售業和旅遊業人士擔憂，此舉會令訪日遊客不便，削弱購物意願，對新制持慎重態度；加上可能出現離境時為辦理退稅手續而排長龍的情況，也有人要求局部維持現行制度。

日本目前針對離境時有購買紀錄但未持有免稅商品者，會徵收消費稅。但財務省指出，上年度在離境時的海關檢查中成為徵稅對象的約有22億日圓（約1.24億港元），因為遊客稱沒有錢等原因，卻有高達九成以上未能徵收。當局從本月起，要求購買被轉售免稅商品的商家必須繳納消費稅，同時考慮今後利用購物紀錄，對離境時拖欠稅款的遊客在其再訪日時徵收。