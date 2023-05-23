多國於世衞大會聲援台灣　台媒記者採訪遭拒

第76屆世界衞生大會周日（21日）起在瑞士日內瓦展開，在中國大陸反對下，台灣被拒絕以觀察員身份參與，是自從台灣總統蔡英文上任以來，連續7年缺席該大會。在大會舉行第二日，包括美國、英國、法國、加拿大、捷克、日本等國家代表發言時，均反對將台灣排除在世衞之外。台灣記者周一（22日）打算採訪大會卻遭拒，據稱是因大陸對聯合國人員施壓。

世衞大會周一討論議程時，日本厚生勞動省副大臣本田顯子提到，台灣是全球公共衞生的良好典範，強調避免因遺漏特定地區造成地理真空。英國衞生大副大臣坎斯表示，匯集來自各地的專家是世衞最重要的目標，在這個精神下台灣應獲容許成為世衞大會的觀察員。美國衞生部長貝塞拉呼籲全球攜手應對公共衞生威脅，強調美方持續強力支持台灣有意義參與世衞大會和世衞工作。大陸代表回覆多國代表發言時批評，各國炒作防疫缺口純屬無稽之談，又堅持反對任何打台灣牌、搞以台制華的圖謀。

有台媒稱，早前向聯合國申請對世衞大會進行採訪已獲許可通知，惟周一到聯合國日內瓦辦事處欲領取採訪證時，卻無法進入大樓，原因是世衞不承認台灣護照，又要求台媒記者必須出示大陸護照或台胞證。對台媒記者無法進入，聯合國工作人員稱可以嘗試向世衞辦公室申訴。