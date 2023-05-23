別爾哥羅德遇襲　移走核武撤離民眾

親烏克蘭的俄羅斯志願軍團周一（22日）攻入俄羅斯別爾哥羅德州，宣稱建立非軍事區，當地多幢大樓遇襲，有俄媒指39名施襲者在駁火中死亡，另有8名平民受傷。別爾哥羅德州州長格拉德科夫宣布，即日起引入反恐行動制度。烏克蘭國防情報總局表示，發現俄羅斯從別爾哥羅德移走核武。

格拉德科夫周一表示，遇襲邊境村莊、鄰近烏克蘭的格賴沃龍區大部分人口已經撤離，政府為未能離開的民眾提供交通工具。他介紹，當地頒布反恐行動制度後，可檢查個人文件，並暫停危險行業和組織使用爆炸性、放射性、化學和生物危險物質的活動。他證實當地至少一幢行政大樓遭炮擊，兩幢住宅遭受無人機投擲炸藥，無人受傷。俄媒報道，別爾哥羅德州俄羅斯聯邦安全局（FSB）辦公室和內政部大樓同樣遇襲。

烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）透露，格賴沃龍區一個核彈儲存設施正緊急疏散。他重申別爾哥羅德州衝突與烏克蘭當局無關，行動是由民間的反俄羅斯總統普京勢力執行。美國國務院發言人米勒稱，已向烏克蘭明確表示不允許、也不鼓勵在烏克蘭境外發動襲擊。但他提醒，是俄羅斯挑起爭端在先。