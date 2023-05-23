美隱形轟炸機復飛　再出動執行核任務

美國空基核威懾力量組成部分的B2隱形戰略轟炸機，去年12月10日因事故而整支機隊被迫停飛檢查，直至上周四（18日）才獲得解禁恢復飛行，首架周一（22日）重返天際。美國空軍重申戰備狀態一直不容置疑，投射核威懾力量的能力不會減弱。

一架B2隱形戰略轟炸機去年12月10日在密蘇里州懷特曼空軍基地緊急降落受損起火，軍方隨即下令其他同型號軍機接受「安全暫停」。空軍全球打擊司令部日前決定取消停飛的措施，意味這款綽號「幽靈」的戰略轟炸機恢復飛行任務，首架飛行的是「華盛頓幽靈號」。空軍全球打擊司令部周一在聲明表示，機隊在「安全暫停」期間執行任務的能力從來不受威脅，仍然可以按照美國總統的命令執行飛行任務。

不過，軍方未有透露該宗事故發生的具體原因或損毀情況，僅指安全調查委員會的信息是保密，在未來某一個時間將發布可以公開的事故調查委員會報告。值得留意的是，B2隱形戰略轟炸機停飛期間，一架滯留在夏威夷州珍珠港－希卡姆聯合基地，另一架通常在加州愛德華茲空軍基地活動，亦無法從懷特曼空軍基地飛返當地。

美國原本生產21架B2隱形戰略轟炸機，但其中一架2008年墜毀起火報銷；每當這款軍機之後發生事故時，除非損毀情況非常嚴重，軍方都盡一切所能完成復修。資料顯示，現役餘下20架B2隱形戰略轟炸機與其中46架B52H戰略轟炸機可以投射核武，前者最多搭載16枚重力核彈，亦可以掛載兩枚有「碉堡剋星」之稱的巨型鑽地彈。