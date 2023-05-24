中荷外長會面　秦剛斥搞陣營對抗才是世界風險

中國國務委員兼外長秦剛周二（23日）在北京跟荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉舉行會談。秦剛表示，荷蘭是中國在歐洲的重要合作夥伴，中方願同荷方加強經貿投資合作，深化人文交流，推進軍控、網絡安全、氣候變化等多邊領域合作，希望荷方為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

秦剛強調，中荷作為經濟全球化和自由貿易的受益者、支持者，堅持發展開放務實的全面合作夥伴關系具有超出雙邊範疇的重要意義。中方願同荷方一道，共同反對脫鉤斷鏈，防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護世貿組織規則。秦剛指出，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐洲堅持戰略自主、在國際上發揮重要作用，樂見荷方在歐盟事務中扮演更重要角色。

胡克斯特拉表示，中國是荷蘭重要合作夥伴，荷方從兩國合作中受益良多。荷方堅持一個中國政策，願同中方一道，秉持市場原則，深化農業、創新等領域合作，擴大人文交流，進一步提升兩國合作水平。荷方奉行獨立的外交政策，支持加強歐中對話，致力於做歐中交流的橋梁和促進者。

秦剛其後在記者會表示，中國堅持走和平發展道路，輸出的是機遇而不是危機，帶來的是保險而不是風險；搞陣營對抗、人為切斷產供鏈，才是世界風險的源頭。他又指，涉疆、涉藏及涉港問題不是人權問題，而是維護中國國家主權、安全及發展利益問題，台灣問題事關中國主權及領土完整，是中國核心利益中的核心，堅持一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針，中方讚賞荷方重申堅持一個中國政策。