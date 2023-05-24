【東方日報世界視線】國家瀕經濟崩塌　烏克蘭危機四伏

一個國家若進入持久戰，勝利決定性的因素就是經濟實力，二次大戰德國和日本的戰敗，就是它們無法和美國、蘇聯的龐大經濟實力競爭，無論是武器和生活物資的生產、能源供應及運輸設施維持。俄烏戰爭發展至今，烏克蘭在其經濟實力方面就出現了極大的困難，難以克服。

俄羅斯發動特別軍事行動初期，以為可以很快迫使烏克蘭求和，完全沒有考慮打持久戰，故此沒有像二戰盟軍般全力摧毀對方的經濟基礎。可是，當2022年4月和談失敗，加上烏克蘭在9月獲北約大力軍援反攻得利，俄政府了解到要和西方國家支持下的烏克蘭打持久戰，於是開始摧毀烏克蘭的經濟實力，全力襲擊烏國的軍事、工業及能源設施、燃料及武器倉庫、交通運輸設施等，造成烏克蘭不單止戰場上武器、彈藥及能源供應緊張，全國缺水、電、燃料，運輸設施也遭破壞，生產力大跌，經濟凋敝。

戰前烏克蘭生產全球10%小麥、15%玉米及13%大麥，也是全球最大葵花籽油生產地。烏國更是前蘇聯的軍工重心，主導生產飛機、坦克、軍艦，還有礦產、冶金及汽車工業，其工業生產佔GDP的23.5%。不過，烏克蘭的農業及特別工業生產主要集中在東部，但因為分離主義，它的破敗早在2014年已開始，當時烏克蘭納粹主義武裝力量夥同烏軍，已經在摧毀烏東的工業、農田和交通設施。

俄軍去年10月開始對烏西的襲擊，使烏克蘭如今失去近八成電力，更缺水和天然氣供應；而去年12月開始，只有3%工廠還可以全面生產。烏政府相應稅收減少，還要增加國家開支，2023年軍費預算達400億美元，是GDP的9%，財赤估計達380億美元。為了應付開戰的龐大開支，政府去年開始印鈔，通脹率去年平均已超過25%，同時為了輸入武器、能源和物資，政府亦動用大量外匯儲備。去年烏克蘭經濟下跌30%，出口下跌超過40%，更有40%人口失業。

不過，烏政府要維持下去，其實主要經濟命脈來自西方國家，到今年2月，它們已提供了及將提供1,000億美元的經濟援助，到2024年豁免其外債還款。這些經濟援助，使烏政府估計可使全年通脹控制在18至24%，甚至比土耳其或阿根廷更好！不過，長貧難顧，一切還要寄望戰爭不會惡化及和平早日到來。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻