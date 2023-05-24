偽造商業紀錄案明年3月開審　特朗普斥干預總統選舉

美國前總統特朗普涉向艷星斯蒂芬妮等人支付掩口費，紐約曼哈頓檢察官辦公室早前起訴他34項偽造商業紀錄重罪，他否認指控。曼哈頓法院周二（23日）舉行審前聆訊，特朗普在佛州海湖莊園透過視像出席聆訊，法官排期明年3月25日開審，正值明年總統選舉的黨內初選季。

特朗普身穿藍色西裝，坐在美國國旗前，身旁有代表律師，聆訊歷時約15分鐘。法官摩臣（Juan Manuel Merchan）建議特朗普取消審訊期內的所有其他義務，特朗普與律師商議後翹手而坐，他整場聆訊沒有太多發言。摩臣指，與特朗普的律師團隊和檢察官商討後，決定案件排期明年3月25日審理。此外，摩臣審視了本月8日發出、規範特朗普審訊前行為的命令，他重申特朗普可就案件發聲及為自己辯護，但不能利用檢方提交的證據來攻擊證人或在社交平台發布敏感文件。若違反規定，有機會構成藐視法庭。

聆訊後，特朗普在社交網發文控訴自己的言論自由受侵犯，法院強迫他們同意在初選季中段開審，並稱：「非常不公平，這正是激進左翼民主黨人想要的。這是干預選舉，美國從未發生過這樣的事！！！」