任命新駐美大使顯示北京願溝通　謝鋒將面臨考驗

中國新任駐美國大使謝鋒周二（23日）抵達美國首都華盛頓履新，這職位在中美關係持續緊張下懸空超過4個月，分析認為今次任命可能反映兩國近期雖然出現連串外交風波，北京仍願意改善溝通，但謝鋒將面臨考驗。

58歲的謝鋒是資深外交官，於1980年代加入外交部，展期從事對美工作，2000年至2003年擔任駐美大使館參贊、發言人，2010年出任外交部北美大洋洲司司長，2014年獲任命為駐印尼大使，2017年擔任駐港特派員。2021年1月13日，他奉調離任駐港特派員回京，出任負責政策規劃、美大地區、拉美地區事務的外交部副部長，期間多次參與中美高層會晤，並會見多名美國高官。中國科企華為太子女孟晚舟早年在加拿大被捕，中美於2021年談判釋放孟晚舟，謝鋒正正是中方的核心談判代表，最終美國政府不再試圖引渡孟晚舟受審，作為交換中國釋放在華因涉間諜罪被捕的加拿大公民康明凱和斯派佛。此外，有傳謝鋒在安排中美領導人於去年11月的印尼峇里二十國集團（G20）峰會會面，都發揮關鍵作用。

俄烏戰事、兩岸問題等令北京與華盛頓的關係充滿不確定性，雙方關係於今年年初更因美國在境內擊落中國高空氣球而急轉直下。美國總統拜登日前在日本廣島出席七國集團（G7）時表示中美關係很快就會「解凍」，北京此時安排謝鋒赴任，或意味即使在外交陰霾下，中方仍願意與美國溝通。而在赴美前，謝鋒近月已廣泛接觸美國戰略界、華僑界、工商界及地方州市代表人士。