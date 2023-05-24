攻俄志願軍聲稱殲滅俄軍步兵連　揚言擴大行動規模

俄羅斯周二（23日）宣稱擊退越境攻打俄羅斯別爾哥羅德州的親烏克蘭武裝分子。行動由俄羅斯人組成的志願軍「自由俄羅斯軍團」執行，一名士兵揚言這只是軍團在俄羅斯領土的第一次行動，今後行動規模只會愈來愈大。烏克蘭高級官員證實，參加別爾哥羅德州行動的志願部隊有損失，但不足以影響戰備狀態。

一名50歲、行動呼號為凱撒的自由俄羅斯軍團二等兵向美國《紐約時報》表示，別爾哥羅德州的戰鬥周二仍在繼續，更成功殲滅俄軍一個步兵連。他揚言，行動目標是在俄烏之間建立非軍事區，消滅為普京政權服務的武裝分子，並向俄羅斯人民證明在俄境內抵抗和反對普京政權是可能的，這些目標已成功實現。烏克蘭高官形容，烏軍在行動上主要發揮支持作用，在俄方反擊下保護烏克蘭邊界。烏軍正等待確認上述俄軍步兵連的情況，重申無烏克蘭人進入俄領土。

自由俄羅斯軍團於去年8月成立，由俄羅斯人組成，在烏克蘭國際軍團的保護傘下運作。烏克蘭國際軍團包括由來自美國、英國、白羅斯、格魯吉亞等地人士組成的單位，它由烏克蘭武裝部隊監督，由烏克蘭軍官指揮。士兵形容，要加入自由俄羅斯軍團並不容易，須接受數輪背景調查和測謊。烏克蘭官員指，俄羅斯情報人員多次試圖滲透自由俄羅斯軍團。