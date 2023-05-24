法國外交官員晤華特使　盼助歐洲恢復和平

正在歐洲訪問的中國政府歐亞事務特別代表李輝，周二（23日）在法國巴黎與法國外交部政治和安全事務總司長蒙多洛尼舉行會談，就政治解決烏克蘭危機和中法關係等問題交換意見。李輝表示，中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。蒙多洛尼稱，相信中方可為歐洲恢復和平發揮建設性作用。據俄羅斯媒體報道，李輝將於周五（26日）轉到俄國訪問。

據中國外交部新聞稿，李輝指出，中法要落實好兩國元首的重要共識，不斷深化各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。他表示，中法在烏克蘭問題上存在不少共識，中方願與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下基礎。中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

蒙多洛尼稱，法中同為聯合國安理會常任理事國，兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的廣泛議題加強對話，具有重要意義。法方期待中方繼續為停火止戰發揮建設性作用，願與中方加強對話與合作。法國外交部公告指出，法方對中國與烏克蘭恢復對話表示歡迎，強調恢復和平符合各方利益。法國和歐盟重申堅定對烏克蘭提供長期和各方面的支持，法中兩國外長有意就此優先事項保持直接接觸。