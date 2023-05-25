紐約華人遭毆劫滿臉傷　公開事件冀公眾注意安全

美國紐約布魯克林區日前發生一宗華人遭毆劫案件，事主事後在社交平台展示傷勢，可見他臉部嚴重受傷，他又稱賊人行劫時叫他作「愚蠢的華人」，要脅將他殺死，向鄰居求助時又沒人肯幫，甚至處理案件的警員也未有再跟他聯絡。他說把自己的遭遇公開，是要呼籲民眾注意安全。

55歲的男事主名叫陳柏（音譯，Pak Chan)，他在貼文中稱，事發在5月10日，當晚他深夜約11時半下班後約了朋友，但先要回家餵貓，在凌晨約零時45分回到家，發現自己的車子的乘客座位有個瓶子，於是先去丟了它再入屋。就在丟垃圾的時候，他看見有人影，於是大叫：「誰在那裏？」然後就有人從後打他，把他推倒在地上。那個人向陳要錢，還對他說：「閉嘴，你這個愚蠢的華人。我要殺了你！」陳一直在反抗，大聲求救，對方就一直打他。陳嘗試還擊，咬對方的手又踢其下陰，然後賊人搶了他的錢包和車匙就逃跑了。

陳說他向鄰居求助時，因他滿臉都是血，鄰居都拒絕幫忙；大約10分鐘後警察到場，問了一些問題後就送他往醫院。他說紐約警察局有探員跟進此案，但沒有留下聯絡方式，他要自己去警察局索取案件報告號碼，周一（22日）發文時仍在等待調查結果。陳說他出院後因身心受創無法上班，他在社交網發文公開此事，呼籲公眾要注意周圍安全及保護自己。陳強調自己沒有在網上籌款，明言不需要任何金錢捐贈，只是想幫助社區提高安全意識。