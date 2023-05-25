【東方日報世界視線】伊斯蘭和解復興　伊朗印尼齊合作

日本在七國集團（G7）會議裏試圖拉攏「全球南方」的新興大國。印度經濟正在上升軌，政治野心增加，企圖扮演「全球南方」的領導者。作為G20的輪值主席國，印度不甘心靠攏美國，故此對美國主導的四方會議（美日印澳）興趣不大。印度追求的是一如中國，可與美國、日本分庭抗禮。巴西新政府上台，國際政治立場並不明確，與美國有分野，但亦不一定在許多國際政策與之分割。印尼為上任G20主席國，現居東盟主席，以其經濟規模與地緣戰略（連接太平洋與印度洋），今後會愈來愈舉足輕重。依萬隆會議不結盟國家的傳統，它會追求多極世界，而不會如美國、日本所希望，在新冷戰中靠邊站。

印尼的特別更在於它是伊斯蘭大國，代表着東方的伊斯蘭教。當前沙特阿拉伯與伊朗和解，不僅是政治取向方面的和解，也標誌着伊斯蘭教兩大教派（遜尼與什葉）的和解，鋪路給泛伊斯蘭教的團結與復興。沙特與埃及在阿拉伯國家聯盟的合作，敍利亞回歸，顯示出和解的範圍和力度。西方伊斯蘭教在進行大和解，對東方會有怎樣的影響力呢？

剛剛伊朗總統訪問印尼，兩國簽署了貿易協議和10項有關政治、經濟、貿易、能源、科技、文化和議會與安全事務的協議，代表着兩國的全面合作。伊朗為美國及G7所制裁，在G7會議剛過之時，印尼與伊朗這樣的全面合作，顯然是對美國等的制裁不以為意，也帶有挑戰的意味。兩國的貿易額不多，去年不足10億美元，八成是伊朗出口印尼。以印尼今後工業化的發展方向，能源需求巨大，伊朗應是重要的來源，此所以兩國把貿易目標定為200億美元，要求大力擴張雙邊的生產與貿易。

伊朗外交部長在《雅加達郵報》撰文，提出兩國合作會是伊斯蘭教團結復興的一大里程碑，他並認為印伊合作可擴大至伊朗與東盟合作。一方面，2017年雙方早有友好與合作協議；另一方面，印尼作為東盟主席正好推動，甚至東盟可與西亞經濟合作組織（伊朗、土耳其、巴基斯坦）連接。這或許是伊朗的鴻圖大計，或有一廂情願，但伊斯蘭教的和解與復興必然牽動億萬的伊斯蘭教徒。伊朗積極推動，應可感召眾多伊斯蘭教國家參與，這更有利世界的多極化，卻也是G7的代表、歐美霸權的進一步衰落。

研究所所長 陳文鴻