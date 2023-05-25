德桑蒂斯Twitter宣布參選總統 　網上對談遇故障延遲半句鐘

美國共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周三（24日）正式宣布他將參與明年的總統選舉，尋求共和黨總統候選人提名。

德桑蒂斯在社交網站Twitter上發布一段約一分鐘短片，以「我參與總統，領導我們偉大的美國復興」為口號，公布問鼎白宮，短片中他將美國邊境的情況形容為「災難性」，又指城市「罪案猖獗」、左派在「灌輸」自由主義等情況，描述為美國面臨的普遍危險，並稱自己將會是解決這些問題。其後他透過Twitter的語音平台「Spaces」，與Twitter行政總裁馬斯克等人舉行對談，不過對談開始後不久就發生技術故障，德桑蒂斯和主持人都在平台中消失連不上線，直至近半小時後馬斯克發布了一條新的連結，對談才得以開始進行。主持人向德桑蒂斯提出首個問題，問他為何選擇在Twitter Spaces公布參選而非傳統平台，他就以自己應對新冠疫情的手法為例，表示自己喜歡「反其道而行」。

44歲的德桑蒂斯去年以壓倒性優勢，成功連任佛羅里達州州長，被視為前總統特朗普競逐共和黨總統候選人提名的最大對手。特朗普的超級政治行動委員會嘲諷德桑蒂斯宣布參選的場合是現代歷史上其中一個最與現實脫節的競選活動。