越境攻俄烏軍稱完成任務　美援武器捲衝突白宮調查

烏克蘭領土防衞國際軍團下轄的俄羅斯志願軍、自由俄羅斯軍團，早前越境攻擊俄羅斯別爾哥羅德州。兩支部隊周三（24日）宣稱，已完成戰鬥及政治任務。美國白宮證實，調查是否有人在攻擊別爾哥羅德州時使用美援武器。

俄羅斯志願軍指兩名成員在行動中受傷，自由俄羅斯軍團則有兩人死亡及10人負傷。俄羅斯志願軍稱襲擊力度愈大，俄羅斯便需更多時間清醒過來及反應。他直言今次事件中直至俄軍出動坦克，才算得上反擊。惟他承認，兩支部隊沒有大量兵力佔領和控制大片土地，強調行動是考驗部隊能力。俄羅斯志願軍展示繳獲的戰利品，包括一輛俄軍早前在巴赫木特虜獲的烏軍裝甲運兵車。

美國國家安全委員會發言人柯比表示，正調查有人在攻擊中可能使用美援武器的報道，已知會烏方不得使用美製武器攻擊俄羅斯領土。美國國防部發言人賴德則指，美國政府沒有批准向第三方，即烏克蘭武裝部隊以外的準軍事組織轉讓裝備，烏克蘭政府亦沒有提出類似要求。美國國務院發言人米勒堅稱，美國不鼓勵或允許在俄羅斯境內發動襲擊，但重申如何作戰取決於烏克蘭。