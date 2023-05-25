與特朗普對決處劣勢　德桑蒂斯須吸票增支持

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）宣布，角逐共和黨總統候選人提名，與前總統特朗普一較高下。分析認為，德桑蒂斯在多個民調支持度遠遜特朗普，他即使爭取到所有反特朗普選民支持亦未必勝券在握，要「撬走」部分特朗普支持者才有勝算。

英媒和益普索本月民調顯示，特朗普黨內支持度為49％，德桑蒂斯支持度僅19%。共和黨長期民調專家艾爾斯（Whit Ayres）認為，目前共和黨選民分為三部分，特朗普鐵桿支持者佔30至35％、反特朗普選民約10％，其餘則稱之為「可能特朗普支持者」。艾爾斯認為，德桑蒂斯目前看似搶奪特朗普鐵桿支持者，多於爭取可能特朗普支持者。德桑蒂斯應嘗試令尋找特朗普替代者的選民相信，他才是合適人選。

美國智庫企業研究所、共和黨分析師斯泰爾瓦特（Chris Stirewalt）也同意，德桑蒂斯不應一邊討好特朗普支持者，同時尋求黨內其他派別支持。斯泰爾瓦特認為，德桑蒂斯需要首先在反特朗普選民中建立強大基礎，然後才嘗試擴大吸引力。但德桑蒂斯似乎選擇最先吸引保守派選民支持，讓潛在捐贈者和支持者感到失望。