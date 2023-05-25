右翼悍將德桑蒂斯　支持者視為反覺醒鬥士

參與共和黨總統初選的德桑蒂斯（Ron DeSantis），自2018年當選美國佛羅里達州州長以來逐漸知名。支持者視他為強勢州長、反覺醒鬥士及常勝選舉家。反對派則視他為前總統特朗普2.0，有腦版特朗普和沒有鬧劇的特朗普。惟前佛州眾議員克萊因（Ron Klein）質疑，德桑蒂斯的從政動機仍然模糊不清。

44歲的德桑蒂斯生於佛州傑克遜維爾，在坦帕市郊區達尼丁長大，父母具中西部工人階級背景。他在耶魯大學修讀歷史學士學位，曾擔任棒球校隊隊長，以極優等成績畢業。從耶魯大學畢業後，德桑蒂斯在達尼丁學校擔任一年歷史教師，然後進入哈佛大學法學院進修。他就讀耶魯期間獲任命為海軍軍官，獲法學士及博士學位，畢業後分配到海軍法官檢察長團，曾派往古巴關塔那摩灣監獄和伊拉克。2010年，德桑蒂斯在迪士尼世界主題樂園和電視記者布萊克（Casey Black）結婚。

德桑蒂斯曾在短暫擔任佛州中區助理檢察官，2012年成功當選眾議員，幫助創建強硬右翼自由核心小組，專注對抗時任奧巴馬政府。他2018年競選州長時得到時任總統特朗普支持，最終以微弱優勢獲勝。德桑蒂斯政治生涯轉捩點是在新冠疫情期間，反對聯邦政府倡導防疫政策，抵制佩帶口罩和接種疫苗，又在疫情大部分時間保持州內企業和景點開放。

擔任州長期間，德桑蒂斯帶領共和黨反擊左派進步政策，限制種族、性別認同和性行為教學方式，迫使學校圖書館下架相關書籍，禁止變性運動員參加女子體育運動。他去年以近20個百分點優勢連任，之後接連推動右翼

政策，簽署禁止懷孕六周後墮胎的法律，放寬限制隱蔽攜槍規定，並終止州內死刑案件須獲陪審團一致同意的要求。