美相信烏策劃無人機襲克宮　澤連斯基未必知情

俄羅斯克里姆林宮本月3日遭受兩架無人機襲擊，俄方指控是烏克蘭所為，烏方否認涉事。美國傳媒周三（24日）報道，美國情報部門相信行動是由烏克蘭特種部隊或情報機關策劃，烏克蘭總統澤連斯基或其他高官未必知情，而烏克蘭亦可能另涉多宗針對俄羅斯人的襲擊。

知情美國官員指，美國在克宮遇襲後截取到俄羅斯官員對此事及初步調查結果的內部討論，他們似乎對攻擊感震驚，把矛頭指向烏克蘭，這則情報令美方相信襲擊不是俄羅斯策劃的「假旗行動」。同時，美方截取到烏克蘭官員的通訊，對方認為是烏克蘭襲擊克宮，但不知由誰人計劃或執行。

美國官員指，目前未有明確證據指向某些烏克蘭官員、單位或特工涉事，所以美情報界對攻擊克宮是由烏克蘭政府直接批准的評估信心程度屬於「低」。烏克蘭的安全部門保持神秘，而且有重疊，美方不清楚各單位之間的聯繫，導致難以確認襲擊黑手，但部分烏克蘭的秘密行動很大程度是獨立執行，不會由澤連斯基或高官直接批准，可能是訂立較廣泛的秘密行動範圍後，讓安全部門自行決定打擊目標。

除了襲擊克宮，美方相信烏克蘭亦涉及暗殺俄羅斯知名極右翼理論家的女兒杜金娜（Daria Dugina）、著名親俄軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky），以及襲擊多個接壤烏克蘭邊境的俄羅斯城鎮。美情報界認為烏克蘭各單位開始變成鬆散的聯盟，在俄羅斯境內外開展有限行動，一些任務可在澤連斯基幾乎沒有監督下執行。