王文濤今明出席APEC會議　將晤雷蒙多和戴琪

中國商務部新聞發言人束珏婷周四（25日）宣布，中國商務部部長王文濤周四至周五（26日）將參加亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會，期間將與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

APEC貿易部長會在美國密歇根州底特律舉行，多國貿易官員將出席。有媒體形容，王文濤跟雷蒙多和戴琪是次會晤，將是今年初美國擊落中國氣球以來，兩國最高層官員面對面會晤。今年1月至2月，來自中國的高空氣球飛入美國空域，美方因而取消國務卿布林肯訪華計劃，並擊落氣球，令兩國高層交往停滯。至近日傳出，美方有意重新安排布林肯等高級官員訪問中國，惟一直未公布消息。

另外，七大工業國集團（G7）峰會近日剛結束，會議公報稱要對華「去風險」而非「脫鈎」。束珏婷周四回應指，希望G7成員將不尋求對華脫鈎的表態落到實處，不能一邊說不尋求脫鈎，一邊濫用貿易投資限制措施，打壓遏制中國發展。她指出，如以降低風險之名行「去中國化」之實，那就是去合作，去機遇。她呼籲各國堅決抵制單邊主義、保護主義、霸凌行徑和經濟脅迫，堅決反對「脫鈎斷鍊」，共同維護全球產供鏈穩定暢通，推動世界經濟復甦發展。