移植心臟西岸送往東岸　逾4000公里路程創紀錄

移植器官手術分秒必爭，花費太長時間才植入病人體內，會對健康造成不良影響。美國傳媒周三（24日）報道，一夥移植心臟最近由西岸運送至東岸，跨越逾4,033公里的旅程，創下最遠運送距離，最後成功移植到病人體內。

心臟取出後的「保鮮期」只有4至6小時，通常放在冷藏箱中運輸，理想溫度應保持在攝氏4至8度，但隨着時間愈長，心臟溫度會降至冰點以下，增加組織損傷的風險，因此醫生不會考慮過遠距離的心臟移植手術。用於移植的心臟上月尾於阿拉斯加州首府朱諾獲得，得益於SherpaPak冷卻系統，能幫助心臟保持在理想溫度，並透過應用程式監測。朱諾至波士頓的運輸過程長達7.5小時，兩地相距逾4,000公里，SherpaPak冷卻系統仍能令心臟保持良好狀態。

移植團隊期間一直戰戰兢兢，直至手術成功完成才鬆一口氣。患者住院數周後出院，情況良好。2019年一項數據顯示，美國每年會丟棄約3,500個腎臟，每天約有20人因在輪候器官移植過程中死亡，SherpaPak冷卻系統將有效改善現有狀況。