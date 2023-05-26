長野縣男子刀襲開槍釀3死1傷　疑犯據報是市議會議長之子

日本長野縣中野市周四（25日）下午發生、造成至少3死1傷的襲擊案，疑兇據報是市議會議長的兒子。

當地傳媒報道，警方周四下午近4時30分接報，中野市江部地區有男子刺傷一名女子，該名男子以疑似獵槍射向趕至現場警察，之後逃離現場並躲入一幢住宅。警方證實，被刺傷的66歲女子村上幸枝，以及中槍的46歲男警玉井良樹和61歲男警池內卓夫死亡。有目擊者憶述案發時的情況，表示被刺傷的女子當時向他求救，在她身後一名身穿迷彩服、年約30多歲的男子，手持數十厘米長刀子追上來，刺傷女子的背部，在她倒地後，又再刺傷她的胸部。目擊者質問該男子為何這樣做，對方回答說是想殺人，之後離開現場。

其後，當警察接報趕到現場時，男子再持着疑似獵槍現身，並向警車車窗開了兩槍，當時車內相信有兩名警察，男子在開槍之後向北方逃去。警方確認，疑犯開槍時身穿全身迷彩服，頭戴迷彩帽、太陽眼鏡和口罩。

警方表示，疑兇藏身的住宅是當地市議會議長青木正道的寓所，而到晚上8時前後，該寓所先後兩次傳出槍聲，至8時半左右，議長的妻子從住宅逃出，並向警方表示，在住宅內被警方包圍的是她的兒子，警方正進行確認；到周五（26日）凌晨零時10分左右，住宅內的另一名女性逃出，兩名女子目前受到警方保護。議長目前據報安全。警方又稱，由於疑兇持槍和現場傳出聲槍，現場1名受傷倒地的男子仍然未能送院救治。另外，警方呼籲現場半徑300米範圍內的居民疏散到一間中學暫避。