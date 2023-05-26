研究指巴黎地鐵空氣含過量污染微粒　營運公司質疑結果

一項近日公佈的最近研究警告，法國巴黎地鐵範圍內的空氣污染微粒過多，令乘客暴露於嚴重的空氣污染，不過地鐵公司質疑有關研究的結果。

該份為法國電視5號頻道《綠色憤怒》節目而進行的研究在周二（23日）公布，指稱巴黎地鐵系統污染微粒數量遠遠超過建議標準。義工花了8個月時間，在地鐵（METRO）及郊區快綫火車（RER）系統總共435個月台進行調查，其中392個月台位於地底，量度時段為平日晚上6時至8時其中的5至10分鐘。

研究發現地鐵網絡懸浮微粒濃度平均為每立方米24微克，比世界衞生組織建議的每立方米5微克水平高出接近4倍，巴黎東北面的美麗城地鐵站甚至錄得每立方米60微克。地鐵5號綫整體情況最嚴重，微粒濃度為每立方米35微克，郊區快綫火車系統最繁忙的RER A綫情況相近。

巴黎地鐵管理公司RATP策略及研發主管杜佩爾質疑調查結果，指不應把環境測量與屬於戶外空氣質量指標的世衞一般標準相比。不過，在此之前，地鐵公司已因污染問題受到抨擊。今年較早時候，巴黎檢察部門就地鐵系統污染被故意低估並危害人命的指控展開了刑事調查。

駐法國記者呂靜儀報道