【東方日報世界視線】西方霸權毀地球　中印環保新希望

綜觀全球，如今人均二氧化碳排放量美國為每年15.2噸，是中國7.4噸的兩倍多，歐洲6.4噸及印度只有1.8噸。但用溫室氣體年排放量計算，中國這個「世界工廠」則最高，佔全球27%，美國只是11%，印度是6.6%，歐洲是6.4%。因經濟急促發展，導致排放量也急促增大，因此中印兩國面對減排的重大國際壓力。

中國煤佔能源來源50%，印度是12%。兩國都因為大量用煤釀成嚴重污染，中國近年引入俄天然氣，城市空氣污染有所改善，但印度新德里近年一直都是世界空污最嚴重的城市。此外，中印近年也面對因溫室氣體排放而產生的極端天氣，極端乾旱或水災出現更頻繁，單是印度這70年來，暴雨就增加3倍，造成房屋被毀、作物嚴重失收及人命傷亡。不過，這種身受其害正是兩國要改善環境的重要動力，環保專家對中國承諾2060年及印度2070年達致碳中和表示樂觀。

相反，由於俄烏戰爭迫使歐洲加大用煤量，加上更刻意將經濟和中國脫鈎或 「減少依賴的風險」，歐美會減少引入中國平價及較先進的風及太陽能裝置設施，就減慢自身綠能發展。當然，一些歐美企業為政治原因與中國脫鈎，會轉移生產到生產效率及能源應用效益更差的國家，便增加整體污染及自身消費效益，使它們的碳中和承諾推遲，堅持西方霸權主義反而傷害自己及地球。

中國和印度最驚人的環保成就是國家綠化。2019年美國NASA監察全球就發現，近20年地球綠化增加5%，達700萬平方公里，其中四分之一是中國的努力，而且中國近4年發展更加快，印度也佔5%，主要是耕種面積增大。綠化非常依賴人力投入，這正是中印兩個人口大國的優勢。

中印兩國對世界環保貢獻依循兩種模式，中國是由上而下，有遠見的政府大力發展綠色能源，由2019年至今，中國發展風能、太陽能、水力發電的能量全球第一，是第二位歐盟的近4倍。中國政府推展生產及出售一半以上自己國內的電動車，大量以天然氣取替煤，更嚴厲地對工廠執行環保法例，務求生產更多環保產品供應全世界。印度則崇尚自然及節儉的傳統文化，能保護大自然生態及加強循環再用。兩國的模式都值得西方政府及社會效法。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻