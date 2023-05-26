空軍總參謀長布朗　獲拜登正式提名接任參聯會主席

美國總統拜登周四（25日）在白宮玫瑰園正式宣布提名空軍總參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.），接替今年10月卸任的參謀長聯席會議主席米利，一旦提名獲參議員確認，61歲的布朗將會是繼鮑威爾（Colin Powell）之後，第2位出任這職位的非裔軍官，同時美國防長和參聯會主席將首次同時由非裔將領擔任。

拜登在介紹布朗時，稱讚他是一位「自豪、厲害的美國空軍」和「一流的戰略家」；但布朗的遠見和不斷超前思考的決心是最吸引拜登的素質。拜登又說，若布朗若出任參聯會主席，他將可以依夠依靠布朗「作為軍事戰略家和軍事創新領導者的建議」，使美軍繼續成為世界最佳的軍隊。

位居4星上將的布朗是職業F16戰機機師，3年前升任為空軍總參謀長，是首位領導美軍軍種的非裔人，負責制訂美軍在印太地區的空中戰略，並推動美國核武現代化，包括即將服役的新一代隱形轟炸機。五角大樓近年把重心由準備主要陸戰轉為阻止與中國的潛在衝突，布朗成為接替米利的大熱。3年前，黑人弗洛伊德 (George Floyd) 被一名白人警察跪頸殺害之後，布朗錄製了一段影片，以動人的言辭地談論種族主義和他自己的經歷，也引起了人們的注意。

不過，布朗的提名可能會在參議院遇上阻撓，共和黨籍參議員特貝爾維萊（Tommy Tuberville）因不滿國防部用公帑為女兵支付墮胎旅費和提供有薪假期，2月起在參議院阻礙美軍高層提名的確認程序，目前已有逾200人的提名受阻。特貝爾維萊也指摘軍方為達致「多元」而做得太多，稱這樣削弱軍隊。