北約防衞學院校長3月曾低調訪台　稱正常學術交流

美媒周三（24日）報道，北約防衞學院校長里特曼（Olivier Rittimann）中將於今年3月底，曾跟隨捷克國防大學訪問團到台灣，並訪問台灣國防大學。北約防衞學院回覆美媒查詢時證實消息，指訪問是正常學術交流。

報道稱，3月底全球媒體把焦點放在台灣總統蔡英文過境美國時或與美國眾議院議長麥卡錫會面，里提曼此時低調訪台，與台灣國防大學相關人員會面。消息當時未有台媒報道，北約防衞學院其後證實里提曼於3月27日至31日訪台，台灣國防大學也證實里特曼此行，拒絕進一步置評。台灣軍方人士周四（25日）表示，台灣國防大學校長劉志斌上將2月應邀赴捷克，捷克國防大學校長則於3月底率團回訪，里特曼當時隨團赴台。報道認為，北約正更加關注中國大陸對印太地區國家，尤其是台灣可能構成的威脅。

另一邊廂，台灣軍方周四（24日）指，美國將協助台灣取得北約Link22數據鏈系統技術，目的是為與美方連網，形成共同作戰圖像。針對美國協助台灣取得北約Link22數據鏈系統，台國防部戰略規劃司長李世強中將周四在立法院質詢時指出，台軍現有的系統沒有問題，升級是為了與美方連結。台軍現有迅安系統是使用Link16，Link 22是以Link16為基礎開發，具有大幅提升超地平線聯網、強化抗干擾的能力、提升指揮效率、訊息傳遞更快。本月初美國海軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德爾（Steven Rudder）訪台時曾表示，美台現階段最重要合是雙方能夠共同操作相同軍備，武器系統能夠連結，使用相同的指管通情系統溝通，在戰場能有共同作戰圖像。