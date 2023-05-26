美國軍援台灣　首批便攜式刺針導彈秘密抵台

近日有指美國政府將動用總統撥款權向台灣提供價值5億美元（約39億港元）的額外安全援助，載運一批援台FIM92便攜式刺針防空導彈的波音貨機，已於周四（25日）深夜秘密抵達台北桃園機場，由台灣國防部正式接收。中國大陸外交部發言人毛寧周五（26日）批評美國向台灣提供武器是極其錯誤和非常危險的舉動，陸方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

台灣國防部官員周四稱，美國政府對台的武器援助案近期已經開始實施。首批交付台灣的便攜式刺針防空導彈特點是輕便和易於攜行，導彈發射後還會自行鎖定、追蹤敵機，士兵不必一直留在原地瞄準、導引目標，可以立刻尋找掩蔽，或轉換發射地點、繼續接戰其他敵機，進而提升射手本身的生存性及作戰效率。以往台軍已配備多型號刺針防空導彈，包括刺針DMS系統及復仇者車載式防空導彈系統，還有配備在阿帕契攻擊直升機的空射型刺針導彈。

台軍於1996年5月曾向美國購買刺針DMS系統、456枚刺針RMP（軟件電腦型）導彈，同年8月購買74套復仇者防空導彈系統、1,299枚刺針RMP導彈。陸軍配置上述兩款導彈系統，其中復仇者防空導彈系統配屬軍團炮指部；海軍陸戰隊則只有刺針DMS系統，並曾自行架設在悍馬車上，以提高機動性。

在北京，毛寧指美國為了倚台制華，不惜毀台的用心昭然若揭，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持「台獨」分裂勢力以武謀獨。她再次正告民進黨當局，企圖挾洋謀獨，以武拒統，只會以失敗告終。北京將密切關注事態發展，堅定維護國家主權安全和領土完整。