長野縣槍擊再惹治安疑慮　日本槍管號稱世界最嚴

日本長野縣周四（25日）發生槍擊案，再次引發外界關注日本治安問題。日本有世界槍枝審查最嚴格國家之稱，民眾想持槍必須向居住地的公安委員會提出申請，審查非常嚴格。不過，今次事故反映槍枝問題仍構成安全隱患。

長崎縣佐世保市一間體育俱樂部於2007年亦發生大規模槍擊事件，造成兩人死亡，因此政府開始修改《銃砲刀劍類所持等取締法》，民眾申請槍枝時必須附上醫生診斷書。調查人員稱，槍枝申請過程漫長且複雜，需要參加槍枝處理課程、考試和射擊場的實操培訓，通常可能需要幾個月的時間，也會詢問申請者的鄰居，了解申請者的背景。

前日本警視廳警備部特殊部隊隊員伊藤鋼一接受日媒訪問，解釋在日本擁槍的目的僅允許與捕獵、飛碟射擊等體育活動相關，其他目的均不被允許，而持槍者如果屬於反社會團體，或有犯罪紀錄都不會獲得持槍許可。他稱獵槍、即霰彈槍的子彈與其他槍不同，可以同時發射多枚子彈，射擊範圍也很廣，因此是殺傷力非常高的槍枝，兩名警員很可能是被近距離射擊。日媒引述警方數據指，截至2021年共有153,962支獵槍獲得許可。