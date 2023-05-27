美海軍陸戰隊司令稱　要加強對華威懾

美國海軍陸戰隊司令貝格（David Berger）周四（25日）在美國華盛頓接受日媒訪問，關於到2025年前在日本沖繩部署的海軍陸戰隊瀕海作戰團的作用，強調將威懾向台灣軍事施壓的中國大陸。他稱海軍陸戰隊將和自衞隊一起形成牢固的統一戰線。

貝格表示誰都不希望發生紛爭，強調在發生戰鬥前發揮威懾力很重要。他稱將採取態勢，使中國大陸認識到進攻台灣是非常困難、將付出代價。貝格對過去10到15年間中國大陸增強導彈部隊一事表達危機感，指出了連接沖繩到台灣、菲律賓的第一島鏈軍事上的重要性。他表示現階段並無部署中程導彈的計劃，同時稱假設在日本部署，則需要政府間進行磋商。

貝格又強調，統領駐日海軍陸戰隊的第三海軍陸戰隊遠征軍和自衞隊有非常緊密的關係。介紹稱海軍陸戰隊瀕海作戰團除了反艦和防空能力之外，還具有後方支援的功能，可以補充自衛隊的活動。

貝格提及有必要與中國保持溝通，表示在6月2至4日於新加坡舉行的亞洲安全會議（又稱香格里拉對話會）期間，希望美國防長奧斯汀與中國國務委員兼國防部長李尚福能夠舉行會談。