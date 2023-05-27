李輝與俄外長會面　俄重申以外交手段解決烏危機

俄羅斯外長拉夫羅夫與中國政府歐亞事務特別代表李輝在莫斯科的會談結束後，俄羅斯外交部周五（26日）表示，拉夫羅夫外長在會談上重申，致力於以政治外交手段解決烏克蘭危機。

俄羅斯外交部表示，俄外長注意到李輝為加強俄中全面戰略合作所做的個人貢獻，並歡迎他以新的身份來到莫斯科，就烏克蘭局勢和解決衝突的前景交換了意見。拉夫羅夫感謝中方在烏克蘭危機問題上持有審時度勢的立場，高度稱讚北京有意為解決烏克蘭危機發揮的積極作用。俄羅斯外交部長重申，莫斯科致力於通過政治外交手段解決衝突，並指出烏克蘭及其西方監護者極力阻礙談判恢復。

俄羅斯外交部進一步表示，雙方表示願意進一步加強俄中外交合作，始終致力於維護地區和全球的和平穩定。李輝還與俄羅斯外交部副外長米加魯津和魯堅科分別舉行了會晤。

俄羅斯外交部在李輝與加魯津會談後表示，在會談中就西方國家試圖利用這個後蘇聯國家達到自己地緣政治目的的問題對烏克蘭和世界局勢進行了一貫的信任和廣泛的意見交流。俄羅斯方面對中國2月提出的《中國政治解決烏克蘭危機的立場》文件中的政策給予高度評價。