男子經歷波折奮鬥當上校長　改造破舊學校

印度一名卡納塔克邦男子，雖然人生經歷波折，但他一直堅持信念，最終成為校長，並在接管學校後，改建至現今生機勃勃、設施齊全的模樣，為學生提供良好的學習環境。

39歲校長馬迪瓦拉爾（Veeranna Madiwalar）童年充滿掙扎，因為家貧及校園環境非常惡劣，令他明白讀書的重要，及立志為後代提供更好的教育。2001年，馬迪瓦拉爾報讀教育文憑，為了養活自己，他曾在地盤做工人，隨後又在一間非政府機構工作，賺錢攻讀英語和卡納達語碩士學位，最終在2007年，他成為一名教師。

2016年，馬迪瓦拉爾獲任命為卡納塔克邦一間學校的校長，但該校的狀況非常惡劣，除了破舊不堪，更缺乏如廁所等基本設施。他利用社交媒體籌集資金，獲當地人支持，捐來不少物資和金錢，建立實驗室等設備。在這些人的共同努力下，學校開始出現生機，吸引愈來愈多學生入學。

馬迪瓦拉爾直言，除了為後代提供更好教育的夢想，自己小時候亦希望學習機械工程，「我沒有錢讓那個夢想成真，但我的一個學生最近完成了他的機械工程學位。這是我最大的勝利，我通過我的學生實現了我的夢想」。