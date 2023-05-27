烏軍留力反攻　遣訓練不足動員兵守巴赫木特

長達242天的巴赫木特圍城戰，是俄烏戰爭中最殘酷戰鬥，最終以失守告終。美國《華爾街日報》周四（25日）報道，烏軍為了保留精銳部隊準備反攻，把裝備簡陋及訓練不足的動員兵防守巴赫木特，結果他們在血腥巷戰中陣亡或淪為俘虜。

報道指，16名來自哈爾科夫州北部的動員兵，其中11人於2月在巴赫木特經歷36小時戰鬥後戰死或被俘。他們大部分是貧民，不少人更是無業，只有部分人曾在數年或數十年前完成義務兵役，但幾乎沒有人有實戰經驗。動員兵在基地獲發蘇聯時代步槍及軍服，度過兩晚後便送往巴赫木特，編入烏軍第93機械化旅第5連。部分動員兵以缺乏適當訓練為由拒絕服從命令，其中一人稱從未開過槍及害怕，但軍士長竟稱「巴赫木特會教你」。

有倖存士兵憶述，他在巴赫木特發射了人生首枚火箭推進榴彈。其他人則形容俄軍突擊下的戰場如地獄，並親眼看着同袍及指揮官陣亡。烏克蘭為了讓接受西方裝備及訓練的部隊保留元氣，參與預期中的反攻；在職業軍人不斷陣亡情況下，派出動員兵及領土防衞部隊上陣，他們有時訓練和裝備不完善。烏克蘭國防部否認派出缺乏訓練士兵作戰，第93機械化旅一名軍官則指沒聽說部隊內出現同類情況，如發生將是壞事。