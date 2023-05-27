振興內需消費　韓派100萬張住宿遊樂優惠券

南韓政府周六（27日）宣布，指定6月為「旅行月」，將於本月30日及31日起發放100萬張住宿和遊樂設施優惠券，刺激文旅消費，搞活地方經濟。

住宿將分為地方和全國兩部分進行，總計發放100萬張消費券，上半年和下半年分別發放90萬張、10萬張消費券。地方型消費券將從本月30日起至6月1日，在12個廣域市和道（省級行政單位）的住宿設施購買7萬韓圜（約414港元）以上住宿商品時，可領取5萬韓圜（約295港元）的優惠券。全國型消費券將從6月2日至6月30日進行，在全國任何地區購買超過5萬韓圜的住宿商品時可領取3萬韓圜（約177港元）的優惠券。優惠券發放對象是2004年1月1日前出生的人士，每人限領一張，按領取時間先後順序，送完為止，優惠券無法疊加使用。

遊樂設施優惠券發放活動將從本月31日起至7月31日進行，遊客通過Goodchoice、Gmarket、WeMakePrice三家網上旅行社購買全國各地的遊樂設施商品時，可領取1萬韓圜（約59港元）的優惠券。