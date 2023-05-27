海豹突擊隊多個選拔環節有問題　增參加者重傷風險

美軍精銳特種部隊海豹突擊隊的選拔出名嚴厲，士兵馬倫（Kyle Mullen）去年1月參加選拔，至第3周（「地獄周」）接受基礎水下爆破訓練（BUD/S）後死亡。事故調查報告周四（25日）出爐，指出選拔的多個環節有問題，導致參加者有高風險會嚴重受傷。

調查發現，近年來海豹突擊隊的選拔過程在領導不力和醫療監督不足下，已經變得很危險，有缺乏經驗的教官專注於淘汰參加者和「追趕群雄」，而不是培養團隊精神，導致流失率顯著增加，亦有指揮官要求教官繼續逼迫參加者，形容他們比前幾代人的精神韌性差。此外，部分參加者在基礎水下爆破訓練期間，使用增強性能藥物，而非法使用此類藥物對健康構成重大危害，也違背海豹突擊隊精神和海軍核心價值觀。

報告由海軍教育與訓練指揮官加文（Perter Garvin）撰寫，他直指參加者面臨的安全風險相當於「一場近乎完美的風暴」，這是由於監督不力、風險評估不足、醫療指揮和控制不力、未發現使用提高表現的藥物，以及地獄周之後完全不充分的醫療監測和護理所致。