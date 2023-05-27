增建及升級邊境圍牆　北韓阻人民走私脫北

英國傳媒周六（27日）報道，北韓在新冠疫情大流行期間，於接壤中國和俄羅斯邊境建造和升級數百公里圍牆、圍欄和哨站，阻止走私及人民脫北。但有美國智庫指出，透過圍牆將扼殺從事邊境非正規貿易的北韓商人和婦女生計。

衞星商業公司分別拍攝2019年與今年初，北韓接壤中國約1,400公里，以及接壤俄羅斯18公里邊境。美國明德大學蒙特雷國際研究學院研究助理施默勒（Dave Schmerler）發現，至少489公里邊境出現新或擴張的安全設施，例如簡易鐵絲網，混凝土牆、雙層圍欄和額外哨站。許多設施建在沒有天然障礙物的人口密集地區，部分位於平坦農業地區。施默勒認為，這些設施都是為阻礙人們進入或離開北韓。

北韓領袖金正恩去年宣布戰勝新冠疫情時，指令官員確保完善邊境等地區的多重封鎖牆。南韓官方數據顯示，去年只有67名脫北者進入南韓，而2019年則有1,047人。脫北者在疫情前也一直減少，部分原因是中國限制變得更嚴格。由於難以再離開北韓，很多走私者索性留在中國。南韓統一外交委員會副主席認為，平壤控制正規和非正規國際貿易，對邊境的軍隊和黨員施加影響，防止他們從走私活動獲利，建立權力基礎並威脅領導層。