荷蘭擬訓練烏軍機師　一併交付F16戰機

美國傳媒周五（26日）報道，荷蘭可能在烏克蘭空軍機師受訓後，向烏克蘭交付F16戰機。知情人士指，雖然荷蘭願意盡快協助烏克蘭加強防空能力，但機師培訓、部署及後勤規劃，可能需時多月。

匿名人士透露，荷蘭政府過去數周一直牽頭與美國官員討論，敦促拜登政府准許運送F16予烏克蘭。在英國和比利時支援下，荷蘭及丹麥主導烏軍機師訓練聯盟，荷蘭已與盟友商討可能部署計劃。荷蘭目前有42架F16，當中24架在2024年年中退役前無法送往烏克蘭；另外18架原定售予參與美國空軍培訓的德拉肯國際公司，但去年12月押後轉讓。荷蘭以商業機密為由，拒絕透露原因。知情者表示，烏克蘭可能在明年獲得部分正在出售的戰機，或者部分目前仍在使用的F16，進度取決於訓練時間表。荷蘭透過定期維保養，令所有F16保持適航。

荷蘭國防部發言人周四（25日）回應指，荷蘭將考慮日後向烏克蘭交付F16的可能，機師培訓是目前首要任務。荷蘭首相呂特翌日稱，向烏克蘭轉讓F16取決於美國，荷蘭目前正逐步淘汰F16，因此可能有戰機供轉讓。他強調會認真考慮向烏克蘭援助F16一事，但現時未有最終決定。