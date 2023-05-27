美媒：華特使訪歐洲　促允俄羅斯保留烏克蘭佔領區

中國政府歐亞事務特別代表李輝本月出訪歐洲，推動政治解決烏克蘭危機。美國《華爾街日報》周五（26日）報道，西方國家官員指李輝訪歐傳達明確訊息，要求美國在歐洲的盟友應維護自主，敦促俄烏立即停火，並讓俄羅斯保留已佔領的烏克蘭領土，中國外交部拒絕評論報道。

李輝訪問基輔、華沙、柏林、巴黎及布魯塞爾後，周五轉抵莫斯科。報道指，李輝促請歐洲國家在經濟上視中國為美國替代選項，並要求歐洲國家在俄烏衝突蔓延前迅速制止。一名曾與李輝對話的歐洲外交官表示，除非俄羅斯撤軍，否則凍結衝突不符合國際社會利益。他又指，李輝獲悉歐洲不可能與美國分裂，且不會撤回對烏克蘭的支持。另一名外交官指出，中國可能試探西方的團結程度，並試圖表現主動。有西方官員稱，中國主要利益似乎是確保俄羅斯不會輸掉戰爭及不會使用核武。

多名西方官員認為，雖然現時否定中方的努力為時尚早，但考慮到中俄關係密切，質疑中國在任何談判中充當誠實調解人的能力。歐洲外交官嘗試向李輝表明3項關鍵訊息，即中國須持續對俄施壓反對動用核武、不得對俄提供軍事援助及譴責莫斯科侵略。歐洲亦呼籲中國支持國際社會確保烏克蘭扎波羅熱核電廠安全的努力，核電廠目前由俄羅斯控制。