基辛格談中美關係　台灣問題無法解決

周六（27日）是美國前國務卿基辛格百歲壽辰，新任中國駐美大使謝鋒周五（26日）在康涅狄格州肯特郡會見他表達中方的祝賀，二人就中美關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。基辛格日前受訪時直言，自己視中國為危險的潛在對手，但美國需要求尋對話避免兩國開戰，又形容台灣是「一個無法解決的問題」。

基辛格對第二次世界大戰後的中美關係發展扮演重要角色，1969年至1975年擔任國家安全顧問，期間1973年至1977年成為國務卿。他1971年訪問中國，促成時任美國總統尼克遜1972年歷史性訪華，為兩國關係正常化鋪路。在《華爾街日報》周五刊登的訪問中，基辛格指現任美國總統拜登的對華政策，幾乎與前朝特朗普政府一樣，都是把中國列為對手，並認為自身可以防止中方實現其「專橫跋扈的意願」。

基辛格形容中美是兩個不同文化、帶有全球歷史性觀點的社會並互相對抗。外界關注中美爆發衝突的機會日增，他指以現今武器及在各個社會高度互相整合的情況下，世界大戰將摧毀文明；美國不能夠輕率地對抗，中美兩國領袖對話現時是最重要，他們將同意各自擁有世上最危險的能力，執行政策時減少爆發軍事衝突的機會。

在台灣問題上，基辛格稱「除了時間外，就沒有解決方法」，所以歡迎一個可以維持現狀多年的方案，例如雙方在此期間不會互相威脅，或限制針對另一方的軍事部署。他認為美國對台的措辭必須謹慎，不要令外界以為美方把台灣視為一個國家；又相信中國領導人對涉台討論持開放態度，但強調「不是我們（美國）向他說，你需要在以下10個領域向我們展示進展，然後我們將獎勵你」，這個做法是不可行。