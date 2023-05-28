【東方日報世界視線】烏克蘭搞混合戰　反攻愈拖愈不利

烏克蘭揚言的春夏季大反攻還未開始，俄烏戰爭就趨向複雜化。雖然北約沒有提供遠程導彈及無人機給烏克蘭，但5月初烏克蘭疑用無人機嘗試襲擊克里姆林宮。而西方多個媒體都報道，5月22日早上，自稱是「俄羅斯自由兵團」及「俄羅斯志願軍」近100名武裝分子，入侵俄羅斯和烏克蘭接壤的別爾哥羅德州，造成俄境內邊防人員及人民死傷。5月24日，別爾哥羅德市更遭烏克蘭無人機襲擊。

由於北約基本上不支持烏克蘭入侵俄羅斯領土，烏政府否認與這些行動相關，它解釋這兩個軍事組織純粹是俄羅斯人組成，行動目的是針對普京政府，以及透過軍事行動尋求俄國人民覺醒和推翻普京極權統治，建立自由的俄羅斯。然而，行動中有兩輛坦克及10輛美國運兵裝甲車，俄羅斯就指摘這是烏政府策動及美國支持的恐怖主義行動。

俄羅斯政府宣布，該行動被俄國空軍襲擊及瓦解，有70名恐怖分子被擊斃，電視畫面出現被俄軍繳獲的運兵車。不過，這次入侵俄邊境及以無人機襲擊別爾哥羅德市，的確釀成市民的恐慌，使不少人緊急撤離別爾哥羅德州。

德國資深軍事專家、科索沃事件北約軍指揮、退休前是歐盟及北約兩個軍事委員會德國代表的羅蘭‧凱瑟（Roland Kather）中將，日前對傳媒表示，如今俄烏戰爭中，烏克蘭政府正在推展一種「混合戰」，即是採用一切手段施壓，企圖消滅及打敗俄方，包括斬首俄國軍事將領、暗殺俄方重要政治人物、以特工在俄境內搞破壞、對俄本土施以導彈及無人機襲擊以製造戰爭恐慌等。

烏克蘭聲言今次是俄羅斯反普京志願軍事力量的入侵，是想顯示烏境內存在反普京的俄國軍事力量，也正好藉事件分散世界對俄羅斯成功奪取巴赫木特的注意力，烏軍更在市外南北兩翼製造攻勢，表示仍未失敗，更會伺機反攻。

由於北約國承諾的武器遲遲未能到位，烏克蘭聲言的大反攻只能一拖再拖。為了使俄羅斯持續繃緊，烏克蘭只能利用一些小動作刺激俄國，替自己的拖延營造對俄威脅不斷增大的態勢，然而愈拖下去，俄國防線便愈穩固，烏軍反攻反而更加不利。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻