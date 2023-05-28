世衞行動團返台　已跟美日澳商應對下波疫情

本月21日至30日舉行的第76屆世界衞生大會，未有邀請台灣參與。台衞福部長薛瑞元仍帶領衞福部官員，組成世衞行動團前往瑞日內瓦參與雙邊會議，並於上同六（27日）返台。薛瑞元表示，此行除召開國際記者會外，更向世衞遞交抗議函，也首次和美國、日本、澳洲在日內瓦合辦論壇，研商在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。

薛瑞元表示，世衞大會目前兩件重要的事包括擬定大流行公約（CA+），以及將修正國際衞生條例（IHR），均和台灣有密切關係。台方與他國舉行雙邊論壇時，均希望可表達藉由該國影響力，讓台灣的意見可傳達到大會上，特別是採購及分配疫苗問題。修正國際衞生條例方面，薛瑞元提到台灣只是掛在中國大陸下的一個聯繫點，擔心重要訊息會被陸方「攔截」，故希望修正條例能讓世衞運作更公平。他稱，此行結果並不令人滿意，強調不讓台灣被歧視。

世衞行動團發言人、健保署長石崇良指出，今年大會多討論大流行公約的制訂，料於明年大會通過，台方已表達希望非世衞成員國也可參與公約，形成真正的全球衞生安全網。