朝90年代起多次宣稱射衞星　外界屢質疑射導彈為實

北韓自1990年代起已多次對外宣稱發射人造衞星，但外界猜測其實是試射彈道導彈，以下是相關事件：

1998年8月31日：在無預先通知下，北韓於東北部的舞水端里發射一枚大浦洞1號遠程彈道導彈，導彈第二段穿過日本列島上空到達日本宮城縣三陸地區以東海面，導彈其後爆炸墜入太平洋，外界猜測是由於第三級火箭故障。

2006年7月：北韓首次事先向國際組織通報將發射人造衞星，外界相信其實是試射大浦洞二型遠程彈道導彈，朝方事後亦宣稱成功發射導彈。

2009年4月5日：北韓發射銀河2號三段式運載火箭，火箭搭載人造衞星光明星2號。美國指北韓發射的是大浦洞二型導彈但失敗，導彈和搭載物已墜入太平洋。

2012年4月13日：北韓已故領袖金日成100歲誕辰前夕，北韓從平安北道鐵山郡的西海衞星發射場發射該國首枚地球觀測衞星光明星3號，由運載火箭銀河3號搭載，它沒有進入預定軌道。外界認為北韓是試射導彈。

2012年12月12日：北韓從西海衞星發射場發射搭載光明星3號的運載火箭銀河3號，外界認為北韓其實都是射遠程彈道導彈，美軍則分析到有物體進入地球軌道。

2016年2月7日：運載火箭銀河3號搭載地球觀測衞星光明星4號成功在北韓西海衞星發射場升空，南韓最初指北韓試射的是導彈，後來美軍證實衞星進入地球軌道。