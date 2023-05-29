北韓稱若日本不拘過去尋新出路　平壤願打交道

北韓周一（29日）公布即將發射人造衞星，該國官媒同日公開外務省副相朴祥吉的談話，指出日本首相岸田文雄日前建立朝日首腦關係至關重要，為盡快實現兩國首腦會談，願進行高級別協商。朴祥吉稱，日本應以實際行動而非口頭表示願意解決問題，若日本不拘過去，朝方願意「打交道」。

朴吉祥表示，岸田文雄執政後一有機會就表態，希望進行不設前提條件的日朝首腦會談，但朝方不明白他想得到甚麼。21世紀以來，日朝進行過兩次首腦會晤，但為何兩國關係一直每況愈下，這值得冷靜思考。現在日本口頭上說不設前提條件的首腦會談，但實際上依然死抱着早已得到解決的綁架問題和北韓自衞權不放，並提出為改善兩國關係的前提條件。

朴吉祥續指，日本想做或想要甚麼是個不解之謎，如果沒有敢於拿出其他對策方案來改寫歷史的勇氣，光拿歷屆政權的老套方式企圖實現不能得逞的慾望，那完全是打錯算盤，而且只能白白地浪費寶貴時間。北韓的立場是，如果日本不拘於過去，為改善朝日關係尋找出路，兩國沒有任何理由不打交道。

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