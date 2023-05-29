兩名潛艇兵涉吸毒停薪留職　無證據刑事起訴

澳洲皇家海軍潛艇部隊爆出吸毒醜聞，《澳洲金融評論報》周一（29日）報道，兩名潛艇兵去年曾服用違禁藥物，目前停薪留職，但指揮官認為無足夠證據提出刑事起訴。

根據澳洲資訊自由法獲得文件顯示，數名潛艇兵涉嫌於去年4月和5月訪問港口期間吸毒，指揮官同年5月29日得悉事件並啟動調查小組。舉報人聲稱聽到第5手傳言知悉此事，而傳言源頭可能是一名潛艇軍官，他曾被涉嫌吸毒士兵警告不要上報事件。文件沒有指明牽涉的潛艇、港口和毒品類別，報道獲告知涉事的是柯林斯級常規動力潛艇柯林斯號。

調查小組發出要求解釋通知，命令3名潛艇兵返回澳洲。他們去年7月19日接受藥物測試，其中兩人結果顯示曾吸毒，另一人結果不確定。他們另被審查是否有不誠實行為。同年8月，涉事潛艇另外21名潛艇兵接受藥物測試，他們均通過測試。一名涉嫌吸毒的潛艇兵告知海軍，他不打算對藥物測試提出異議，並希望盡快離開海軍。

澳洲國防部確認，少數海軍人員在2022年7月的違禁物質測試顯示曾服用違禁物質。當局強調非常嚴肅對待事件，對使用違禁物質零容忍，已對相關人員採取行政措施，調查已排除存在更廣泛地使用違禁物質的可能性。潛艇兵是澳洲工資最高的兵種，每艘柯林斯級潛艇至少配備48名軍官和水手，以及額外受訓人員。