傳華籲歐洲承認俄佔烏領土　烏外長闢謠

美國《華爾街日報》日前報道，中國政府歐亞事務特別代表李輝呼籲歐洲國家承認俄羅斯已佔領的烏克蘭領土。烏克蘭外長庫萊巴上周六（27日）公開闢謠，敦促外界對報道保持理性。中國外交部周一（29日）指注意到烏克蘭外長說法，呼籲外界以中方發布消息為準。

庫萊巴上周六指美媒表述並非事實，他聯繫李輝接觸過的歐洲各國首都外交官員，沒人確認與中國官員會晤時曾談及承認俄佔烏克蘭領土事宜。庫萊巴敦促外界保持冷靜理性，不要情緒化地回應每份出版物。他強調烏方控制談判進程，沒人在背後做任何不利烏克蘭的事情。烏克蘭將繼續與中國會談，按照互相尊重領土完整、烏方不考慮領土讓步、不凍結衝突的三個基本原則進行。

中國外交部發言人毛寧周一在例行記者會通報，李輝本月15日至26日訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機廣泛接觸和交流，闡述中方立場主張，聽取各方意見建議。各方高度重視李輝此訪，充分肯定中方為勸和促談發揮積極作用，讚賞中方呼籲尊重主權領土完整和遵守聯合國憲章宗旨原則，期待中方繼續發揮建設性影響。