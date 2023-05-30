多地近日發生槍擊事件　造成10多人死亡

美國伊利諾伊州、新墨西哥州等多地上周五至周日（26日至28日）發生槍擊事件，造成10多人死亡，數十人受傷。

其1中伊利諾伊州芝加哥市發生多宗槍擊事件，至少41人遭槍擊，其中9人身亡。槍擊事件發生在芝加哥多個街區，很多人在大街上突然遭到槍擊，也有人在車內被槍擊。目前還不清楚這些槍擊事件是否有關聯，也沒有嫌疑人被捕，案件還在調查。

上周六（27日），新墨西哥州紅河市一場電單車手年度聚會上發生槍擊，導致至少3人死亡、5人受傷，事發時大約有2萬人參加聚會。紅河市市長通過社交媒體發表視頻聲明指，這是與幫派有關的事件，所有槍手都已被捕。

翌日德州一間夜總會的停車場發生槍擊事件，一名男子向人群開槍，造成3人受傷，該男子隨後被夜總會的武裝保安擊斃。喬治亞州亞特蘭大市一所高中同日舉行畢業派對後發生槍擊事件，一名青少年在衝突中死亡，另一名青少年受傷。目前，警方正在對槍擊事件展開調查。

據美國槍械暴力檔案網站數據，截至當地時間周日，今年以來全美各類涉槍事件已造成超過1.72萬人死亡，超過1.42萬人受傷，除槍手外造成至少4人傷亡的大規模槍擊事件已達到255宗。