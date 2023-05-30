【東方日報世界視線】烏戰改變歐亞　南北通道崛起

烏克蘭戰爭還在打，俄羅斯的脫歐入亞，帶動中亞的開放與連接。5月下旬在莫斯科召開的歐亞經濟聯盟（俄羅斯加白羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞）擴大會議，出席的還有阿塞拜疆和烏茲別克斯坦的總統，共同討論區域的合作與連接。

或許，俄羅斯召開的這個以中亞地區國家為主的國際會議，正是呼應中國剛在西安舉辦的中國與中亞5國峰會；中俄兩國都在致力促成區域的合作與發展。習近平以視頻出席並作講話，公開地否定了媒體所說中俄在中亞的惡性競爭。莫斯科的歐亞經濟聯盟會議與西安的中國─中亞峰會側重不同，後者為中國首次公開與中亞整體合作，前者卻是俄羅斯經營多年，今次卻大事擴張，超越歐亞經濟聯盟的成員範圍，應該反映出俄羅斯在烏克蘭等戰爭後全力開拓中亞，南下印度洋，並連接中國等東西向的新絲綢之路。

會議討論了4條主要的交通走廊，新絲綢之路的中部走廊（相對於在俄羅斯境內的北部走廊和海上絲綢之路的南部走廊，主要橫越裏海、黑海）和伊印的國際南北交通走廊都屬與會一致支持的項目，其餘是烏茲別克斯坦總統提出的巴基斯坦──阿富汗──烏茲別克斯坦走廊，和阿塞拜疆與亞美尼亞總統共同推出的連接兩國的Zangezur走廊。

會議前幾天，俄羅斯與伊朗協議建設Astara至Rasht鐵路，把阿塞拜疆的鐵路連上伊朗，使從莫斯科、聖彼得堡的俄羅斯運輸可直達波斯灣，再渡海至印度。鐵路本是阿塞拜疆與伊朗合資，現由俄羅斯資助，2027年完成，屆時聖彼得堡至孟買，便由現時的40多天減至10天，也完成了從19世紀俄羅斯與英國之爭的印度洋出海口，地緣戰略意義巨大，這應是烏克蘭戰爭美國及西方制裁帶給俄羅斯意料之外的巨大貢獻。即使烏克蘭戰爭損失大，俄羅斯南下通路打通，效益可更大。從伊朗來看，這條通路帶來的經濟效益可媲美能源出口。阿塞拜疆與俄羅斯、伊朗經濟上整合，作用也超越現時的能源經濟。

烏戰打擊了東西向的中歐北部走廊，卻促進了中部走廊與南部走廊，對歐亞的整合產生更大的變化，得益的當然是俄羅斯、印度與中亞各國；一帶一路連接上，中國亦可得益。歐洲卻可能被邊緣化了，歐亞格局回歸歐洲文藝復興期之前。

研究所所長 陳文鴻