科索沃塞族衝擊市政廳　25名北約軍人受傷

科索沃北部塞爾維亞族地區示威持續，塞族示威者周一（29日）衝擊多個市政廳，造成北約駐科索沃維和特派團25名軍人受傷，北約譴責暴力行為。52名塞族人在事件中受傷，塞爾維亞軍隊進入最高戰備，已作額外部署。

在茲韋錢（Zvecan），塞族示威者試圖強行闖入市政廳，科索沃的阿爾巴尼亞族警察以胡椒噴霧擊退。示威者也向北約軍人投擲催淚彈和閃光彈，並在北約車輛噴上字母「Z」，俄羅斯軍人在烏克蘭衝突中不時使用該標誌。在萊波薩維奇（Leposavic），身穿防暴裝備的美國維和部隊在市政廳周圍放置鐵絲網，示威者向萊波薩維奇新當選市長的汽車扔雞蛋。北約維和部隊也封鎖祖賓波托克（Zubin Potok）的市政廳，防止示威者襲擊。

北約駐科索沃部隊指摘，示威者無故攻擊意大利和匈牙利部隊，軍人因燃燒裝置爆炸而骨折和燒傷。匈牙利國防部長博布羅夫尼基證實20名軍人受傷，其中7人重傷，需送返匈牙利治療。意大利總理梅洛妮斥責事件不負責任，呼籲各方退讓以緩和緊張局勢。塞爾維亞總統武契奇指3名塞族人傷勢嚴重，他指摘科索沃總理庫爾蒂製造緊張局勢，呼籲塞族避免與北約軍人衝突。科索沃總統奧斯曼尼則批評，是武契奇破壞科索沃穩定。

塞族人抵制科索沃北部城市上月的選舉，最終當選人均來自阿爾巴尼亞族政黨，觸發塞族示威。塞爾維亞國防部長武切維奇證實，武契奇把軍隊戰備狀態提升到最高水平，總參謀長指示周一下午2時前在特定位置部署額外軍隊。美國駐科索沃大使霍文尼爾（Jeffrey Hovenier）同日與庫爾蒂會面，美國譴責針對駐科部隊汽車和警車的塗鴉、襲擊記者，強調不是對選舉問題的適當回應。