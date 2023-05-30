東方努力23聯演明濟州登場　韓防長臨時取消檢閱

防擴散安全倡議（PSI）20周年高級別會議及PSI的亞太例行演習「東方努力23」（Eastern Endeavor 23）多國聯合演練周二（5月30日）至周五（6月2日）在濟州舉行。南韓防長李鍾燮原定在演習後檢閱參演艦隊，但韓方周二以天氣為由取消。

「東方努力23」聯演則會於周三（5月31日）在濟州島東南面公海登場，美國、澳洲、日本、加拿大和新加坡參加，參演的日本海上自衞隊朝霧級護衞艦濱霧號周一（5月29日）駛入南韓釜山港時懸掛旭日旗。原定演習結束後，李鍾燮將檢閱參演艦艇，濱霧號駛近時會向他敬禮，是南韓防長首次檢閱日本自衞隊艦艇。惟南韓軍方周二宣布，因天氣問題，李鍾燮不檢閱艦隊。

PSI由時任美國總統喬治布殊於2003年發起，是106國參與阻止大規模殺傷力武器及其運輸工具、相關材料非法擴散的國際合作機制，每5年召開全體成員國出席的高級別會議，今次是首次在亞洲舉行。會議周三起召開，各國代表團將回顧PSI發起20年來取得的成果，討論當前防擴散的事務和方向。PSI不針對某國，但南韓2009年加入時，北韓指摘為「下宣戰書」，反應激烈，而本屆會期時值北韓宣布擇機發射軍事衞星的窗口期。