俄導彈墜落北約訓練中心附近　波蘭懵然不知

有指在波蘭墜毀的是俄羅斯KH55巡航導彈。

美國傳媒周二（30日）披露，俄羅斯一枚巡航導彈於去年12月墜落波蘭北部比得哥什市（Bydgoszcz）的一處樹林，僅距離北約聯合部隊訓練中心16公里，惟波蘭軍方不知有俄羅斯導彈在境內墜毀，直至今年4月一名民眾發現殘骸通報政府。

一名波蘭官員透露，烏克蘭於去年12月16日通知波蘭，俄羅斯的遠程空軍力量在區內執行任務，波蘭的雷達探測到該國空域有一個飛行物體，部署波蘭的2架美國空軍F15戰機和2架波蘭米格29戰機升空處理，當時多雲、有凍雨和有霧，限制能見度，不能透過目視或靠機上雷達確認飛行物為導彈。雷達上的信號消失後，波蘭軍方認為該飛行物不涉及核武或生化襲擊，但沒有進行搜索。

今年4月，一名民眾在比得哥什市外圍的樹林發現導彈殘骸，波蘭國防部同月27日公布發現導彈殘骸。波蘭政府正調查俄羅斯導彈如何進入波蘭空域並飛越大半個國家卻無被攔截，北約內部亦思考如何應對潛在的空中威脅。西方官員指，證據指向殘骸是屬於俄羅斯KH55空射巡航導彈，俄軍曾多次以此導彈欺騙烏軍防空系統。波蘭總統杜達已收到內部報告，但拒絕討論事件，並指傳媒的討論只是猜測。