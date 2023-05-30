採購教練機弊案　印度起訴英國兩公司

英國傳媒周二（30日）報道，印度起訴英國的航空航天系統公司（BAE Systems）和引擎生產商勞斯萊斯，涉嫌向中間人提供佣金促成印度軍方採購及授權製造123架鷹式教練機。勞斯萊斯指過往已為案件受罰，會配合調查。航空航天系統公司和印度國防部未有置評。

印度聯邦警察文件上周二（23日）文件顯示，印度中央調查局（CBI）從2016年啟動的調查認定，上述兩間教練機製造商違反印度國防合約規定，它們涉向中間人支付佣金，透過中間人向印度官員施加不當影響。其中在2003年至2012年間，一項與教練機合約有關的刑事串謀，涉及勞斯萊斯印度分公司僱員、印度國防部官員和兩名中間人。

印度政府2005年簽約購買24架鷹式115高級噴氣式教練機，並授權製造商生產另外42架教練機，涉額逾10億英鎊（約96億港元）。2008至2010年間，印度再批准英國航空航天系統公司生產57架教練機，涉額950億盧比（約89億港元）。勞斯萊斯指相關指控2017年已曝光，公司已向英國嚴重欺詐辦公室繳罰4.97億英鎊（約48億港元）。