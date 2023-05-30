烏克蘭將獲F16戰機　美媒質疑或無法扭轉戰局

經過一年多以來的爭取後，烏克蘭將獲得夢寐以求的美製F16戰機，並視為之局勢改變者。惟美國傳媒周日（28日）報道，烏克蘭擬接收的F16不論機載雷達及導彈射程，均遜於俄羅斯戰機及防空系統，可能僅限於防禦用途或執行高危任務，未必可扭轉戰局。

報道引述退役美國空軍F16機師維納布爾（John Venable）指，倘烏軍機師駕駛F16接近前線，向目標開火前早已由俄軍雷達發現，並收到警告訊號。為了避免遭擊落，烏軍機師接近目標時可能低飛，利用丘陵地形避開雷達探測，然後迅速以陡峭角度爬升及射擊，期間承受4至5倍重力，接着俯衝尋找掩護。由於攻擊時間稍瞬即逝，往往只能發射一枚導彈，意味不會擊中任何目標。他認為，向烏克蘭提供F16發射的AGM158聯合空對地距外導彈，以及遠程反艦導彈是可行，但成本十分高昂。他質疑與其提供數億美元F16裝備予烏克蘭，不如把援助用於地面防空系統或其他武器。

另一資深退役美軍F16機師漢普頓（Dan Hampton）稱，利用F16擊落巡航導彈是不切實際，因為導彈從發射到擊中目標期間，供雷達探測發現的時間少之又少。F16需花上數小時在空中盤旋等待合適時機，才可成功攔截。